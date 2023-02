Le Département de la Justice américaine attaque Alphabet, la maison mère de Google, pour abus de position dominante sur le marché de la pub en ligne. Elle demande de casser un monopole illégal.

Depuis quelques années, Google fait face à moult actions judiciaires et régulatoires tant en Europe qu'aux Etats-Unis, pour pratiques monopolistiques illégales. Elles concernent son moteur de recherche, le système d'exploitation Android ou Chrome. Un procès concernant le moteur de recherche intenté par le département de la Justice (DOJ) américaine sous Donald Trump doit d'ailleurs s'ouvrir à la fin de l'été. Il est question de séparer ou d'isoler ce moteur de recherche de l'écosystème Alphabet. Cette semaine, le même département a mis sur les rails une autre action judiciaire. Elle concerne les pratiques anticoncurrentielles du géant de Mountain View dans ses activités publicitaires. Rejoint par huit Etats américains, le DOJ veut démanteler des parties spécifiques du business de Google: les outils que les éditeurs en ligne utilisent pour vendre de la publicité dont Google Ad Manager (Ad Server et Ad Exchange) qui permet l'interaction avec les annonceurs. Ces outils sont devenus incontournables étant donné la position de Google et qui voient 35% de revenus de la pub échapper aux médias concernés pour aller dans la poche du groupe. Ce dernier contrôlait l'an dernier 28,8% du marché publicitaire mondial en ligne. Ces revenus ont constitué 80% du chiffre d'affaires (257 milliards de dollars) d'Alphabet et les outils concernés par la plainte, 12%.Sauf concession majeure d'Alphabet, il va évidemment falloir des années pour arriver au bout de cette action. Il n'empêche: elle pose déjà la question de la suite. Acheter ce business de Google suppose avoir les reins solides et les acteurs possibles (Microsoft, Comcast, Amazon, etc.) risqueraient, vu leurs propres activités dans le domaine, de faire face à une même plainte antimonopolistique. Seule la piste de la spin-off indépendante semble plausible.