Proximus veut défier les GAFA: une pub télé infiniment proche

Proximus fait le plein de nouveautés pour la rentrée. Parmi elles, une offre Smart Ads qui propose des publicités ciblées en télévision selon le profil et les habitudes de chacun. Objectif : reconquérir des annonceurs qui migrent de plus en plus vers les géants du Web, champions de la pub personnalisée.

Dominique Leroy: "Pensez possible" © PG

Chez Proximus, tout est possible ou presque. L'opérateur télécom en a d'ailleurs fait sa nouvelle promesse de marque - Think possible - après avoir été, pendant cinq ans, Infiniment proche. A deux reprises, sa CEO Dominique Leroy a souligné ce virage stratégique lors de la grand-messe médiatique qu'elle a animée il y a deux semaines à peine : " Proximus n'est plus seulement une entreprise de connectivité, mais bien une entreprise qui va aider les clients privés et professionnels à embrasser toutes les opportunités digitales qui sont à leur portée, de manière innovante et personnalisée, a-t-elle expliqué devant un vaste auditoire. C'est une étape importante dans l'histoire de la marque. Il s'agit d'un vrai renouveau. "

...

