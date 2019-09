La CEO de Proximus Dominique Leroy quittera finalement son poste le 20 septembre prochain, annonce samedi l'opérateur télécom. La décision a été prise de commun accord avec le conseil d'administration de l'entreprise "afin de rétablir un climat serein au sein de la société et dans l'intérêt de l'entreprise". L'administratrice déléguée transférera l'ensemble de ses dossiers à Sandrine Dufour, actuelle directrice financière (CFO), qui assurera la fonction de CEO ad interim à partir du 21 septembre, avec le support de Stefaan De Clerck, président du conseil d'administration.

Le CA, qui a entamé la procédure de recherche d'un successeur, approuvera le profil du nouveau CEO et désignera un cabinet de recrutement pour assister l'entreprise dans cette procédure lors de sa réunion du 19 septembre, détaille encore le groupe télécom. Dominique Leroy avait annoncé le 5 septembre dernier son départ de l'entreprise semi-publique. Elle devait cependant rester en fonction jusqu'au 30 novembre, avant de devenir la patronne de l'opérateur néerlandais KPN dès le 1er décembre.

Au mois de janvier, la CEO avait initié un plan de transformation de Proximus impliquant le départ de 1.900 personnes et l'engagement de 1.250 autres sur une période de trois ans. L'annonce de son départ prochain avait dès lors suscité l'ire des syndicats, qui réclamaient son départ immédiat. Les représentants des travailleurs s'inquiétaient en effet de la volonté de la patronne de Proximus de vouloir finaliser ce plan avant de s'en aller. Plusieurs actions spontanées du personnel ont en outre eu lieu cette semaine, principalement en Wallonie. Direction et syndicats discutent depuis huit mois du plan de restructuration. Deux médiateurs ont été nommés pour tenter de relancer le dialogue. Ceux-ci ont déjà vu chaque partie séparément et devraient les réunir autour de la table mardi.