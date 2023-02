L'aide internationale s'organise pour venir en aide aux victimes du tremblement de terre qui a touché la Turquie et la Syrie. Proximus annonce soutenir tous les clients qui ont des liens avec ces pays.

Touché par les terribles images des tremblements de terre, Proximus a décidé de rendre les appels mobiles et fixes ainsi que les SMS de Belgique vers la Turquie et la Syrie gratuits pour tous ses clients pendant le mois de février, annonce mercredi l'opérateur télécom.

Ceci s'applique pour les trois marques résidentielles du groupe: Proximus, Scarlet et Mobile Vikings.

"Il n'y a pas de mots pour décrire la situation dramatique des personnes dans les zones touchées et la douleur ressentie par leurs parents et amis en Belgique. Dans une telle situation, rien n'est plus important que de pouvoir interagir avec leurs proches à l'étranger. C'est pourquoi Proximus veut soutenir autant que possible la communication entre les personnes en Belgique et leurs familles et amis en Turquie et en Syrie ", laisse entendre la société par voie de communiqué.

Les détails pratiques et les modalités de cette action de soutien seront bientôt publiés sur le site de la société de télécoms.

