D'ici à la fin 2028, Proximus entend raccorder à la fibre optique plus de quatre millions de foyers et entreprises, soit une couverture nationale de 70%.

A cet effet, l'opérateur vient de conclure une collaboration stratégique avec EQT Infrastructure pour le déploiement de cette fibre dans plusieurs villes flamandes. Il prévoit la création d'une joint-venture dont Proximus détiendra 49,9%. Cette coentreprise s'occupera de la conception, de la construction et de la maintenance du réseau. Un million et demi de foyers et entreprises flamands seront ainsi couverts de façon autonome par Proximus. Pour la Wallonie, 500.000 est le chiffre annoncé. Pour Bruxelles, Proximus entend tout couvrir de façon autonome et annoncera son projet dans les prochains jours.