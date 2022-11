En 2020, Proximus a lancé sa stratégie d'entreprise #inspire2022. Le groupe y définit un certain nombre de priorités pour lesquelles il souhaite faire la différence. La résilience est l'un des piliers de la durabilité sur laquelle il mise.

Grâce à sa nouvelle stratégie, Proximus veut avoir un impact positif sur le monde qui l'entoure. En plus de se concentrer sur l'empreinte écologique, l'économie circulaire, la diversité et l'inclusion, le bien-être et la numérisation, le groupe de télécoms mise également sur la résilience, autre axe concret de sa stratégie.

"La pandémie de covid a mis en évidence l'importance de la connectivité pour une société résiliente, déclare Catherine Bals, responsable du développement durable. Tout à coup, il est devenu évident que des réseaux de télécommunications fiables étaient indispensables pour pouvoir communiquer avec nos familles et amis. Les entreprises ont été contraintes d'introduire le télétravail, et des connexions stables leur ont permis d'assurer la continuité des activités. Il va sans dire que les acteurs télécoms ont joué un rôle clé dans ce domaine."

Stabilité et capacité

Proximus a déployé toutes sortes d'efforts pour assurer la stabilité de son réseau pendant les périodes de pointe. La société a fourni une capacité supplémentaire pour supporter l'augmentation du trafic. "Nous avons également offert à nos utilisateurs des avantages temporaires, tels que des appels gratuits vers des lignes fixes et l'internet illimité à domicile, déclare Catherine Bals. Les indépendants et les PME ont pu compter sur une facturation flexible. Nous avons également aidé les nouveaux hôpitaux de Liège et de Roulers à être opérationnels plus tôt grâce au déploiement accéléré de la fibre optique. Proximus était par ailleurs membre de la task force nationale Data & Technology contre le covid. Et nous avons offert un soutien financier au centre d'appels Track & Trace du covid."

Cyberattaques

La protection des données, la vie privée, la prévention de la fraude et la cybersécurité sont également des préoccupations croissantes. "Depuis la pandémie, le nombre de pratiques de phishing ciblées et sophistiquées a augmenté dans le monde entier, souligne Catherine Bals. Depuis novembre 2020, nous travaillons avec le Centre belge de cybersécurité sur un bouclier anti-hameçonnage belge. En 2021, notre Cyber Security Incident Response Team a pu empêcher quelque 1.131.110 clients d'accéder à des sites web frauduleux."

Outre le hameçonnage, une nouvelle tendance inquiétante est l'augmentation des attaques en déni de service distribué (DDoS pour Distributed Denial of Service, en anglais): les cybercriminels font tomber les serveurs des entreprises en les bombardant constamment de données. Proximus a également intégré une protection dans son réseau contre cette menace.

Autres piliers durables

Grâce à des partenariats avec des organisations telles que Child Focus, MolenGeek, Technobel et 19, Proximus souhaite aussi renforcer les compétences numériques de la population belge. En outre, avec BNP Paribas Fortis, l'entreprise est le moteur de l'écosystème de connexion DigitAll.

Proximus considère également qu'il est de sa responsabilité d'aider les personnes dans le besoin. Catherine Bals l'illustre par quelques initiatives: "160.000 familles bénéficient d'un tarif social, les réfugiés ukrainiens reçoivent des cartes prépayées, les écoles ont été équipées de 1.500 ordinateurs portables pendant la crise du covid et 400.000 victimes d'inondations en Wallonie ont obtenu 50 Go de données mobiles gratuites".

