Proximus fermera ses points de vente à partir de lundi, en raison de la détérioration de la situation sanitaire, a annoncé l'opérateur télécoms en marge de ses résultats trimestriels.

Selon Proximus, les clients peuvent toujours prendre un rendez-vous ou interagir avec ses vendeurs de façon numérique. Comme lors du premier confinement, l'opérateur annonce en outre "différentes initiatives pour continuer à soutenir" ses clients à travers la crise sanitaire. Proximus supprime ainsi les limites de téléchargement sur ses produits internet fixes résidentiels et continue la distribution de codes d'accès wi-fi gratuits aux élèves et aux étudiants qui n'ont pas internet à la maison. Le groupe fournira également 10 GB de données mobiles supplémentaires aux travailleurs dans le secteur de la santé. En outre, compte tenu de la fermeture qui leur est imposée, les bars et restaurants pourront bénéficier d'une réduction d'un mois sur leurs produits inutilisés.