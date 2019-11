Les deux opérateurs signent un accord de partenariat pour le déploiement de leurs futurs réseaux mobiles. Le concurrent Telenet se plaint de distorsion de la concurrence.

Proximus et Orange viennent de finaliser leur accord de collaboration. Au cours des prochaines années, les deux opérateurs concurrents vont déployer leurs nouveaux réseaux mobiles main dans la main. Concrètement, Orange et Proximus mutualiseront les dépenses pour l'installation de nouvelles antennes, de nouveaux pylônes et pour une partie de l'infrastructure technique nécessaire au bon fonctionnement du réseau sans fil de nouvelle génération. Une joint-venture est créée entre les deux entreprises afin de gérer ce réseau partagé qui fournira la 5G, l'Internet mobile u...