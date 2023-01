Proximus prévoit la distribution d'un dividende stable à 1,2 euro par action sur les résultats de 2023, a annoncé lundi le groupe de télécommunications dans un communiqué de presse. Ce montant sera accordé "sous condition d'une performance financière conforme au plan stratégique", souligne-t-on. Le dividende sera ramené à 0,6 euro par action sur les résultats de 2024 et 2025.

L'entreprise procède à ce réajustement "dans le but de conserver une position financière saine".

L'État belge détient plus de 53% des parts de Proximus. Une diminution de moitié devrait donc rapporter 109 millions d'euros de moins en dividende chaque année.

L'opérateur a également présenté sa stratégie de croissance pour les trois prochaines années. Si les conditions en 2023 et 2024 devraient être assez relevées, le groupe table sur un retour aux résultats de 2022, voire plus, en 2025.

En raison de l'inflation, l'Ebitda (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) sous-jacent domestique diminuera ainsi, en 2023, d'environ 3% en glissement annuel. Pour 2025, l'objectif est d'atteindre un Ebitda sous-jacent "se situant à un niveau légèrement supérieur à celui de 2022".

Proximus a aussi fait part de son intention d'activer une deuxième vague de réduction de coûts afin d'économiser 220 millions d'euros sur les trois prochaines années "et d'atténuer ainsi les effets de la pression inflationniste sur ses dépenses d'exploitation".

L'entreprise n'a pas précisé sur quelle activité en particulier ces économies allaient être réalisées. "Il n'y aura pas de plan social", a toutefois précisé un porte-parole. Aucun emploi ne devrait donc passer à la trappe. Une partie des économies devrait provenir de la vente du siège social de l'entreprise, les tours Proximus à Schaerbeek. Au cours des trois prochaines années, Proximus prévoit en effet de céder plus de 400 millions d'euros d'actifs non stratégiques, dont 143 millions d'euros dans le cadre de la convention liante conclue avec Immobel en vue du réaménagement du siège social de l'entreprise.

