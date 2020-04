Les équipes techniques de Proximus ont procédé à une mise à niveau des profils des clients internet fixe afin d'augmenter la vitesse d'envoi, soit le temps dont l'utilisateur a besoin pour transférer des données de son propre appareil vers internet, indique vendredi l'opérateur. Cette opération bénéficie à 1,65 million de clients.

La mise à niveau améliore l'expérience quotidienne des clients, qu'ils travaillent à domicile, supervisent les devoirs scolaires des enfants ou cherchent simplement à rester en contact avec leur famille et leurs amis en cette période de confinement, explique Proximus.

La vitesse d'envoi maximale atteint désormais 20 Mbps pour les clients disposant d'Internet Start, Internet Comfort, Internet Maxi, et 30 Mbps pour ceux disposant de Bizz Internet. Les clients du réseau fibre ont également bénéficié d'une mise à niveau.

L'opérateur indique répondre à une forte augmentation de la consommation d'internet fixe dans les foyers. Le volume d'envoi total généré par ses clients disposant d'une connexion internet fixe a quasiment doublé en un mois.

Une vitesse d'envoi plus élevée permet de transférer plus rapidement les fichiers, les pièces jointes, les photos et les vidéos.

La mise à niveau améliore l'expérience quotidienne des clients, qu'ils travaillent à domicile, supervisent les devoirs scolaires des enfants ou cherchent simplement à rester en contact avec leur famille et leurs amis en cette période de confinement, explique Proximus. La vitesse d'envoi maximale atteint désormais 20 Mbps pour les clients disposant d'Internet Start, Internet Comfort, Internet Maxi, et 30 Mbps pour ceux disposant de Bizz Internet. Les clients du réseau fibre ont également bénéficié d'une mise à niveau. L'opérateur indique répondre à une forte augmentation de la consommation d'internet fixe dans les foyers. Le volume d'envoi total généré par ses clients disposant d'une connexion internet fixe a quasiment doublé en un mois. Une vitesse d'envoi plus élevée permet de transférer plus rapidement les fichiers, les pièces jointes, les photos et les vidéos.