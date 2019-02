Prouesse technologique mais fiasco commercial: le Concorde, qui fête ses 50 ans, en faits et en chiffres

Dates et chiffres clés du "grand oiseau blanc" :

Cinquante bougies

Il y a cinquante ans, Concorde décollait pour la première fois. Le 2 mars 1969, le pilote d'essai André Turcat tient les commandes du "prototype 001" pendant une petite demi-heure dans le ciel toulousain, dans le sud-ouest de la France.

Il faudra attendre presque sept ans pour le démarrage véritable de l'appareil avec une mise en service commerciale conjointe, le 21 janvier 1976, par Air France et British Airways, lors de vols inauguraux Paris-Rio et Londres-Bahreïn.

Combien de décibels?

119,4 décibels: c'est le niveau sonore au décollage du Concorde, mesuré en 1977 par les autorités américaines sur l'aéroport de Washington en pleine polémique sur les nuisances réelles ou supposées de cet appareil made in Europe. À titre de comparaison, 120 décibels c'est le niveau sonore d'un coup de tonnerre. Le seuil moyen de la douleur auditive chez l'homme se situe vers 110 décibels.

Combien de litres au cent?

Outre le bruit, la consommation excessive était l'autre point noir du bel oiseau conçu dans les années 60 avant les crises pétrolières par les Français de Sud-Aviation (ancêtre d'Airbus) et les Britanniques de British Aircraft Corporation (devenu BAE Systems).

Les quatre réacteurs Rolls-Royce/Snecma Olympus 593 engloutissaient en moyenne 20 tonnes de kérosène par heure de vol, 450 litres par minute au décollage. La consommation par passager était estimée entre 14 et 17 litres pour 100 kilomètres parcourus, quatre fois plus que sur un avion de ligne actuel (4 litres/100 km en moyenne).

Quelle vitesse?

C'était le point d'excellence du Concorde, seul avion de ligne (avec l'éphémère Tupolev 144 russe) à voler à vitesse supersonique, à savoir plus vite que la vitesse du son (1.235 km/h). Sa vitesse de croisière maximale était Mach 2,04, deux fois la vitesse du son, environ 2.500 km/h.

Il permettait à une centaine de passagers de gagner New York depuis Paris en 3h30 soit environ dix fois moins que le temps mis par Charles Lindbergh pour relier New York à Paris en 1927 (33h30) et deux fois moins que les vols actuels (près de 8h). Coût du billet aller et retour: 8.100 euros pour les derniers voyages en mai 2003.

Quel coût?

Entre le premier décollage en 1969 et la certification obtenue en octobre 1975, l'appareil a cumulé 5.500 heures d'essai, quatre fois plus que pour un avion commercial classique.

Fuselage en aluminium, ailes delta, premières commandes de vol entièrement électriques: l'avion est un concentré d'innovations qui ont profité à l'aéronautique, en premier lieu à Airbus.

Le coût global du programme n'a jamais été chiffré avec précision. Diverses sources permettent d'en évaluer le prix entre quelques milliards et une dizaine de milliards d'euros.

La catastrophe

Air France et British Airways ont été les seules compagnies à exploiter l'avion célèbre pour son nez pointu, jusqu'au crash fatal de Gonesse, près de Paris.

Le 25 juillet 2000, un Concorde d'Air France plonge quelques minutes après son décollage de l'aéroport de Roissy, tuant 113 personnes. L'accident dû à une fuite de kérosène causée par l'éclatement d'un pneu, accélère la mise à la retraite de l'avion.

Combien d'appareils?

À l'origine le consortium franco-britannique espérait vendre plus d'une centaine d'appareils. Au final seuls 14 appareils ont été exploités entre 1976 et 2003 : sept par Air France et sept par British Airways.

Le dernier vol commercial opéré par la compagnie française s'est déroulé entre New York et Paris le 31 mai 2003 tandis que British Airways a réalisé ses derniers vols Londres-New York en octobre de la même année.