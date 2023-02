803 entreprises ont été déclarée en faillite en ce mois de janvier 2023. A cela, il faut ajouter 25 jugements à l'encontre d'associés qui sont emmenés avec la défaillance de leur entreprise.

C'est 146 faillites de plus qu'en janvier de l'année passée (+22,22%), mais toujours bien moins que le nombre total de jugements de janvier 2020 (1.030), juste avant la pandémie, ou même les 936 de janvier 2019.

Curieusement, l'augmentation des jugements ne se retrouve pas telle quelle dans les chiffres régionaux, puisque le nombre de faillites baisse de plus de 25% à Bruxelles. Mais c'est peut-être un simple effet de calendrier, puis qu'une chambre francophone y traite les aveux de faillite le mercredi, qui était le 1er février cette année.

Les secteurs de la construction et l'horeca sont les secteurs qui retrouvent le plus vite leur rythme de croisière, avec plus de 150 jugements chacun. Le commerce de détail semble aussi souffrir de la conjoncture et revenir vers ses chiffres d'avant Corona.

On notera que seulement une faillite sur trois a été prononcée sur assignation. C'est moins que la normale, qui tourne autour des 50%. C'est la conséquence directe du dernier moratoire mis en place durant le dernier trimestre 2022, suite à la crise du prix d l'énergie.

Pour finir, il y a eu peu de dissolutions judiciaires en janvier 2023 : 470. Il y en avait eu 689 l'année passée et 461 en 2021.

