"Produire son biogaz coûte moins cher qu'acheter du gaz naturel"

Remplacer les hydrocarbures par des matières végétales, cela se fait de plus en plus dans l'énergie mais aussi dans la fabrication de textiles, de plastiques et d'autres biens. Cela s'appelle l'économie biosourcée et c'est le thème du Trends Talk de cette semaine avec Bertrand Auquière, directeur de Valbiom et Gilles Crahay, fondateur de PolyPea.