Que cela soit pour des raisons écologiques ou financières - ou les deux - le vélo a le vent en poupe, et notamment chez les travailleurs. Analyse d'un marché en pleine expansion.

Que cela soit pour baisser son empreinte carbone ou pour contrer la hausse des carburants, de plus en plus de personnes utilisent le vélo. Un marché en nette ascension en Europe, mais aussi en Belgique.

D'après la société belge spécialisée en ressources humaines Acerta, la part des travailleurs qui prennent un vélo en leasing dans le cadre de leur travail est en forte hausse en Belgique, et atteint même un niveau record.

Selon leurs chiffres, sur base d'une analyse de données de 260 000 travailleurs, au premier semestre 2022, 1,3% d'entre eux ont à leur disposition un vélo de leasing du travail. Soit une augmentation de 9,1% par rapport à l'année dernière; de 38,3% par rapport à 2020; et même de 127,2% par rapport à 2019.

"Il s'agit non seulement d'un moyen écologique de se rendre au travail, mais les travailleurs peuvent également bénéficier d'un bel avantage financier pouvant aller jusqu'à 0,24 euro d'indemnité vélo par kilométrage effectivement parcouru. Environ 20% des travailleurs cyclistes reçoivent actuellement une indemnité de leur employeur pour se rendre au travail en pédalant", souligne-t-on chez Acerta.

Une tendance qui se constate également sur le marché de la bicyclette. Deux études sur le sujet ont été publiées ce lundi par l'agence de statistiques européenne Eurostat. Que cela soit en termes d'importation, d'exportation, ou de production: tout augmente.

L'Union européenne a produit 13,5 millions de bicyclettes

En 2021, plus de treize millions de vélos ont été produits dans l'Union européenne. Il s'agit d'une augmentation de 11% par rapport à 2020.

Une production qui varie fortement entre États membres (ndlr: pour ceux dont les données sont disponibles). C'est donc au Portugal où le plus grand nombre de vélos ont été produits, soit 2,9 millions. Le pays est suivi de la Roumanie, 2,5 millions, l'Italie, 1,9 million, et l'Allemagne, 1,4 million. La Belgique se retrouve en 14ème position avec 43 477 vélos produits en 2021.

L'UE a exporté pour 921 millions d'euros de bicyclettes

En 2021, les pays de l'Union européenne ont exporté pour près d'un milliard d'euros de bicyclettes - électriques et non électriques - vers des pays extra-UE. Elle en a à l'inverse importé pour près de 1,9 milliard d'euros.

Les données d'Eurostat pour 2021 montrent que les Etats membres ont exporté 1,5 millions de bicyclettes non électriques, pour une valeur de 433 millions d'euros. Ils en ont à l'inverse importé 5,7 millions, pour une valeur de plus d'un milliard d'euros. Par rapport à 2020, les exportations de bicyclettes non électriques ont augmenté de 16%, et les importations, de 17%.

Toujours en 2021, 315 800 bicyclettes électriques d'une valeur de 488 millions d'euros ont été exportées par l'Union européenne. Soit une augmentation de 15% par rapport à 2020. De l'autre côté, elle a importé plus d'un million de vélos électriques, d'une valeur de 849 millions d'euros. Soit une augmentation de 37%.

Le Royaume-Uni et la Suisse sont les principales destinations des exportations de vélos non électriques de l'UE - soit respectivement 30% et 21% du total extra-UE. Les deux pays ont également été les principales destinations des exportations de vélos électriques de l'UE - soit respectivement 38% et 27% du total extra-UE.

Côté importation, en 2021, Taïwan était la principale source de l'Union européenne en ce qui concerne les bicyclettes électriques (57%). Les importations de vélos non électriques issues de pays tiers provenaient quant à elles principalement du Cambodge (27% des importations totales de bicyclettes extra-UE), de Taïwan (26%), de la Chine (10%), du Bangladesh (8%) et de la Turquie (5%).

Aurore Dessaigne

Que cela soit pour baisser son empreinte carbone ou pour contrer la hausse des carburants, de plus en plus de personnes utilisent le vélo. Un marché en nette ascension en Europe, mais aussi en Belgique.D'après la société belge spécialisée en ressources humaines Acerta, la part des travailleurs qui prennent un vélo en leasing dans le cadre de leur travail est en forte hausse en Belgique, et atteint même un niveau record. Selon leurs chiffres, sur base d'une analyse de données de 260 000 travailleurs, au premier semestre 2022, 1,3% d'entre eux ont à leur disposition un vélo de leasing du travail. Soit une augmentation de 9,1% par rapport à l'année dernière; de 38,3% par rapport à 2020; et même de 127,2% par rapport à 2019. "Il s'agit non seulement d'un moyen écologique de se rendre au travail, mais les travailleurs peuvent également bénéficier d'un bel avantage financier pouvant aller jusqu'à 0,24 euro d'indemnité vélo par kilométrage effectivement parcouru. Environ 20% des travailleurs cyclistes reçoivent actuellement une indemnité de leur employeur pour se rendre au travail en pédalant", souligne-t-on chez Acerta.Une tendance qui se constate également sur le marché de la bicyclette. Deux études sur le sujet ont été publiées ce lundi par l'agence de statistiques européenne Eurostat. Que cela soit en termes d'importation, d'exportation, ou de production: tout augmente.En 2021, plus de treize millions de vélos ont été produits dans l'Union européenne. Il s'agit d'une augmentation de 11% par rapport à 2020. Une production qui varie fortement entre États membres (ndlr: pour ceux dont les données sont disponibles). C'est donc au Portugal où le plus grand nombre de vélos ont été produits, soit 2,9 millions. Le pays est suivi de la Roumanie, 2,5 millions, l'Italie, 1,9 million, et l'Allemagne, 1,4 million. La Belgique se retrouve en 14ème position avec 43 477 vélos produits en 2021.En 2021, les pays de l'Union européenne ont exporté pour près d'un milliard d'euros de bicyclettes - électriques et non électriques - vers des pays extra-UE. Elle en a à l'inverse importé pour près de 1,9 milliard d'euros.Les données d'Eurostat pour 2021 montrent que les Etats membres ont exporté 1,5 millions de bicyclettes non électriques, pour une valeur de 433 millions d'euros. Ils en ont à l'inverse importé 5,7 millions, pour une valeur de plus d'un milliard d'euros. Par rapport à 2020, les exportations de bicyclettes non électriques ont augmenté de 16%, et les importations, de 17%.Toujours en 2021, 315 800 bicyclettes électriques d'une valeur de 488 millions d'euros ont été exportées par l'Union européenne. Soit une augmentation de 15% par rapport à 2020. De l'autre côté, elle a importé plus d'un million de vélos électriques, d'une valeur de 849 millions d'euros. Soit une augmentation de 37%.Le Royaume-Uni et la Suisse sont les principales destinations des exportations de vélos non électriques de l'UE - soit respectivement 30% et 21% du total extra-UE. Les deux pays ont également été les principales destinations des exportations de vélos électriques de l'UE - soit respectivement 38% et 27% du total extra-UE.Côté importation, en 2021, Taïwan était la principale source de l'Union européenne en ce qui concerne les bicyclettes électriques (57%). Les importations de vélos non électriques issues de pays tiers provenaient quant à elles principalement du Cambodge (27% des importations totales de bicyclettes extra-UE), de Taïwan (26%), de la Chine (10%), du Bangladesh (8%) et de la Turquie (5%). Aurore Dessaigne