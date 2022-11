Le 30 novembre, sera proclamé le palmarès des premiers Trends Impact Awards, prix décernés par Trends-Tendances en collaboration avec l'Antwerp Management School et PwC. Un événement qui récompense les entreprises belges dont les questions de durabilité sont une priorité et qui portent des projets générant déjà un impact en ce sens.

Pour l'occasion, nous avons également voulu sonder les Belges sur cette problématique. En octobre, nous les avons interrogés sur trois thèmes: la mobilité, le bien-être au travail et la résilience des entreprises. Durant trois semaines, Trends-Tendances proposera donc un dossier dans lequel nous présenterons les résultats de cette enquête et laisserons des experts ouvrir le débat.

917 Belges âgés de 25 à 64 ans ont répondu à l'enquête dans son intégralité. Parmi eux, 49,1% étaient des femmes et 50,9% des hommes. Les répondants sont également répartis de manière égale dans quatre catégories d'âge: moins de 35 ans, 35-45 ans, 45-54 ans et plus de 55 ans.

L'échantillon interrogé va des demandeurs d'emploi aux CEO, des étudiants aux retraités, et comprend aussi bien des travailleurs indépendants que des salariés.

Lire aussi:

- Notre enquête Trends-Tendances: Quelle mobilité pour les Belges?

Pour l'occasion, nous avons également voulu sonder les Belges sur cette problématique. En octobre, nous les avons interrogés sur trois thèmes: la mobilité, le bien-être au travail et la résilience des entreprises. Durant trois semaines, Trends-Tendances proposera donc un dossier dans lequel nous présenterons les résultats de cette enquête et laisserons des experts ouvrir le débat. 917 Belges âgés de 25 à 64 ans ont répondu à l'enquête dans son intégralité. Parmi eux, 49,1% étaient des femmes et 50,9% des hommes. Les répondants sont également répartis de manière égale dans quatre catégories d'âge: moins de 35 ans, 35-45 ans, 45-54 ans et plus de 55 ans. L'échantillon interrogé va des demandeurs d'emploi aux CEO, des étudiants aux retraités, et comprend aussi bien des travailleurs indépendants que des salariés. Lire aussi:- Notre enquête Trends-Tendances: Quelle mobilité pour les Belges?