Une dizaine de coopérateurs à peine se sont présentés mercredi matin devant le tribunal de l'entreprise de Bruxelles pour le premier jour du procès Arco. Le procès se tient dans les bâtiments de l'Otan à Evere, précisément parce que l'endroit peut accueillir beaucoup de monde. Mais les avocats et la presse étaient plus nombreux que les coopérants.

Le cabinet Deminor représente près de 2.200 coopérants et réclame 9,2 millions d'euros d'indemnités. La procédure vise Arco en tant qu'émetteur des parts sociales coopératives, mais aussi Belfius -la banque publique née des décombres de Dexia- et l'État belge. L'ancienne CEO d'Arco Francine Swiggers, l'un des trois liquidateurs du groupe Arco, est également visée.

Selon Deminor, les coopérants ont été lésés lorsqu'ils ont acheté des actions. Bon nombre d'entre eux pensaient innocemment avoir placé cet argent dans Arco, l'ancien bras financier du Mouvement ouvrier chrétien. Mais le placement s'est avéré plus risqué que prévu puisque leurs économies étaient en fait placées dans Dexia, l'un des principaux actionnaires d'Arco. Quand la banque a fait faillite, les coopérants ont perdu leur mise.

La parole sera aux parties requérantes mercredi, à savoir Deminor et le groupe ArcoClaim qui représente également des coopérateurs.

Le cabinet Deminor représente près de 2.200 coopérants et réclame 9,2 millions d'euros d'indemnités. La procédure vise Arco en tant qu'émetteur des parts sociales coopératives, mais aussi Belfius -la banque publique née des décombres de Dexia- et l'État belge. L'ancienne CEO d'Arco Francine Swiggers, l'un des trois liquidateurs du groupe Arco, est également visée. Selon Deminor, les coopérants ont été lésés lorsqu'ils ont acheté des actions. Bon nombre d'entre eux pensaient innocemment avoir placé cet argent dans Arco, l'ancien bras financier du Mouvement ouvrier chrétien. Mais le placement s'est avéré plus risqué que prévu puisque leurs économies étaient en fait placées dans Dexia, l'un des principaux actionnaires d'Arco. Quand la banque a fait faillite, les coopérants ont perdu leur mise. La parole sera aux parties requérantes mercredi, à savoir Deminor et le groupe ArcoClaim qui représente également des coopérateurs.