"Presque toutes les voitures consomment plus que ce que les constructeurs voudraient nous faire croire"

Les conducteurs peuvent désormais surveiller leur consommation de carburant réelle et la comparer avec les chiffres promis par les constructeurs et ceux d'autres voitures, grâce à un nouvel outil en ligne appelé MILE21 et développé notamment par Test Achats, annonce mercredi l'organisation de consommateurs.

"Nos tests montrent que presque toutes les voitures consomment plus que ce que les constructeurs voudraient nous faire croire", déclare Julie Frère de Test Achats. "Les chiffres de consommation les plus pertinents sont trouvés lorsque les véhicules sont utilisés sur la route plutôt que sur un banc d'essai en laboratoire", poursuit l'association, qui a développé l'outil en collaboration avec des universités et des organisations de consommateurs d'autres pays. Le scandale du Dieselgate avait déjà permis de faire évoluer les essais de voitures vers des protocoles de test plus réalistes, reconnait Test Achats. Mais le projet vise à collecter des informations de manière indépendante pour constituer une base de données de centaines de modèles utilisés dans des conditions réelles. L'utilisateur saisira lui-même la marque et le type de sa voiture, la nature des trajets effectués (trafic urbain ou autoroute), le nombre de passagers, etc. Sa consommation moyenne pourra ensuite être comparée à celle promise par le constructeur, mais aussi à celle d'autres personnes qui conduisent un véhicule similaire.