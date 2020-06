Près de sept travailleurs sur 10 pensent que la santé est la priorité des employeurs

Près de sept travailleurs sur 10 (68%) pensent que leur santé est une priorité pour leur organisation. En outre, plus de la moitié (57%) pensent que leur organisation se montre très compréhensive à l'égard de leur situation personnelle et familiale, indiquent vendredi IDEWE et la KU Leuven dans une étude qui évalue les répercussions du coronavirus sur la santé mentale des travailleurs belges, menée auprès de 6.000 travailleurs.

© GettyImages