L'an dernier, près de la moitié des employés n'ont suivi aucune formation, ressort-il d'une enquête en ligne menée par l'institut iVox à la demande du Cefora, partenaire de formation de quelque 500.000 employés actifs dans 60.000 entreprises.

Globalement, les employés interrogés indiquent qu'ils n'ont consacré, en moyenne, qu'un jour et demi à la formation ou recyclage en 2021.

Dans les entreprises, la soif de formations est pourtant très présente. "Près de 8 personnes interrogées sur 10 ( 78 %) souhaitent suivre ou continuer à suivre des formations en 2022. Cela représente une augmentation par rapport à l'année dernière quand 6 employés sur 10 indiquaient vouloir suivre une ou plusieurs formations. Les jeunes de moins de 34 ans se montrent particulièrement intéressés (plus de 8 sur 10), davantage que les plus de 55 ans (68 %). Les diplômés de l'enseignement supérieur (86 %) sont aussi nettement plus enclins à suivre des formations que ceux qui ont obtenu un diplôme de l'enseignement secondaire" , explique Cefora dans le cadre de cette étude.

Pour rappel, à la suite de la conclusion d'un récent accord sectoriel portant sur la formation, les employés de la Commission paritaire 200 ont droit à quatre à six jours de formation pendant les heures de travail, à répartir sur la période 2022-2023.

