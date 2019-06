Près de la moitié des employés de bureau souffrent de problèmes physiques liés à leur travail, selon une enquête du service de prévention externe de Liantis publiée vendredi.

Les douleurs à la nuque, au dos, aux épaules ou aux mains entraînent en moyenne, 21,5 jours d'incapacité par an, soit un coût de 3.159 euros pour l'employeur.

D'après ce sondage mené auprès de 2.247 employés, près de la moitié ont présenté, au cours des douze derniers mois, des douleurs physiques au dos ou aux mains qu'ils attribuent à leur travail. Les douleurs à la nuque (48,6%) sont le plus fréquemment citées, suivies des douleurs dans la région lombaire (37,3%) et les épaules (33,8%). Dans le top cinq figurent également les douleurs dans le haut du dos (20,6%) et les douleurs aux mains et/ou aux poignets (18,5%).

En moyenne, 5,9% des travailleurs ayant présenté des symptômes physiques liés au travail ont été en incapacité pour ces symptômes. L'absence moyenne est de trois semaines, et juqu'à 30 jours pour les problèmes de dos.