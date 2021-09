Environ quatre aide-ménagères sur dix reportent souvent une visite chez le médecin et l'achat de médicaments pour raisons financières, tandis que seules deux sur dix déclarent ne jamais reporter une consultation médicale, révèle lundi une enquête de la CSC Alimentation et Services.

Une étude d'Idea Consult affirmait en 2018 que deux aide-ménagères sur trois souffrent de douleurs articulaires et musculaires. Or, selon l'enquête de la branche Alimentation et Services du syndicat chrétien, menée auprès de 1.335 aide-ménagères en mai 2021, 43% reportent souvent, voire très souvent, une visite chez le médecin et l'achat de médicaments. Seules 22% disent ne jamais reporter une consultation médicale. Du côté des aide-ménagères célibataires, 53% reportent souvent à très souvent des soins médicaux.

"Ces chiffres sont très préoccupants", déplore le secrétaire national de la CSC Alimentation et Services, Kris Vanautgaerden. Les employeurs et les autorités subsidiantes doivent passer à la vitesse supérieure, estime le syndicat.

"Les revenus et la santé des aide-ménagères doivent s'améliorer considérablement. Des salaires plus élevés, de meilleures conditions de travail, mais aussi des contrôles plus fréquents et plus qualitatifs, et un meilleur suivi du bien-être et de la santé au travail sont nécessaires", conclut Kris Vanautgaerden, rappelant que le salaire horaire d'une aide-ménagère s'élève à maximum 12,06 euros et que 90% d'entre elles travaillent à temps partiel.

