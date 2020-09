La SNCB a enregistré près de 500.000 demandes pour obtenir son 'Hello Belgium Railpass' gratuit en 24 heures, indique-t-elle mardi, interrogée par l'agence Belga.

Tous les résidents en Belgique de plus de 12 ans peuvent faire la demande pour obtenir cette carte de 12 trajets depuis lundi et jusqu'au 30 septembre via le site www.hello-belgium.be. Les enfants plus jeunes voyagent, eux, gratuitement lorsqu'ils sont accompagnés. Les demandes pour les enfants qui auront 12 ans avant la fin du mois de mars 2021 doivent également être introduites pour le 30 septembre au plus tard, insiste mardi la SNCB.

La mesure avait été décidée début juin, à l'époque des pouvoirs spéciaux, afin de promouvoir le secteur touristique belge, fortement touché par la crise du coronavirus. Son entrée en vigueur avait cependant dû être reportée après l'été en raison de la situation sanitaire.

Ce railpass pourra être utilisé durant six mois, à partir du 5 octobre et jusqu'au 31 mars prochain, à raison de deux déplacements par mois.

