Quelque 443 artisans et entreprises artisanales belges ont reçu le label Artisanat Certifié en 2022, d'après les chiffres fournis à l'agence Belga par le Service Public Fédéral (SPF) Économie. Ils sont 636 à en avoir fait la demande. Un peu moins de 70 % d'entre eux se sont donc vu attribuer le précieux sésame.

Les secteurs les plus représentés au 31 décembre 2022 sont ceux des produits alimentaires (28,5 %), de l'ameublement et de la décoration d'intérieur (15,6 %), du bois (14,1 %), suivis de ceux relatifs aux textiles, au cuir et à la mode (13,5 %), aux produits de luxe (9,5 %) ou encore à la céramique (7,8 %). "Il est à noter qu'un artisan peut exercer dans plusieurs secteurs" souligne le service presse du SPF Économie.

En 2021, près de 300 entreprises avaient obtenu la certification de l'administration fédérale. Cette dernière avait récolté 380 sollicitations.

Le label Artisanat Certifié est une reconnaissance légale de l'authenticité, de l'aspect manuel et du savoir-faire d'une activité. Pour l'obtenir, l'entreprise doit être inscrite dans la base de données du SPF Économie, la Banque-Carrefour des Entreprises, et compter moins de 20 travailleurs. Elle doit également fournir des prestations de service ou produire, transformer, réparer voire restaurer des objets.

Ce label est octroyé pour une durée de six années. Grâce à lui, les lauréats disposent d'un logo officiel et leurs activités sont recensées dans un répertoire du SPF Économie.

