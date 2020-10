Depuis le début de la crise du coronavirus, près de 270.000 reports de paiement ont été accordés par les banques aux particuliers et aux entreprises, selon le dernier "Coronamonitor" de la Fédération du secteur financier Febelfin publié vendredi. Les consommateurs et les entreprises avaient la possibilité de demander jusque fin septembre une prolongation du report de paiement de leur crédit. Ce report court maximum jusqu'à la fin de l'année.

En tout, 120.664 reports de paiement ont été accordés depuis le 31 mars pour des crédits hypothécaires, 7.537 pour des crédits à la consommation et 140.362 pour des crédits aux entreprises.

Concernant ces crédits aux entreprises, les reports correspondent à un volume total de crédit sous-jacent de 24,2 milliards d'euros, soit en moyenne 172.731 euros par crédit. Plus de 80% du total des reports ont été accordés à des PME et des travailleurs indépendants.

Les 120.664 reports de paiement pour les crédits hypothécaires des particuliers correspondent à un volume total de 12,6 millions d'euros, soit en moyenne 104.255 euros par crédit.

Enfin, les demandes de reports de paiement pour les crédits à la consommation étaient autorisés entre le 20 mai et le 31 juillet: 7.537 reports de paiement ont ainsi été accordés pour un volume de crédit sous-jacent de 157,6 millions d'euros.

