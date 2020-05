Depuis le début de la crise sanitaire, 118.030 dossiers de crédits hypothécaires à des particuliers et 130.316 crédits à des entreprises ont bénéficié d'un report de paiement, ressort-il vendredi du dernier baromètre de la fédération du secteur financier Febelfin.

Pour les particuliers, l'encours sous-jacent total des crédits concernés est de 12,3 milliards d'euros. Pour les entreprises, le montant de l'exposition de crédit sous-jacente est de 21 milliards d'euros. Plus de 80% du nombre de reports de paiement ont été accordés à des PME et travailleurs indépendants, précise Febelfin.

Ces derniers se sont également vu accorder 31.573 nouveaux crédits en mars et 17.879 en avril, pour des totaux atteignant respectivement 3,45 et 1,99 milliards d'euros.

Du côté des grandes entreprises, le nombre de nouveaux crédits a été de 2.047 (pour 2,04 milliards d'euros) en mars et 2.898 (2,52 milliards) en avril.

Le nombre de paiements sans contact a par ailleurs doublé entre février et avril. Il représentait le mois dernier 29% du total des paiements par carte, relève Febelfin.

