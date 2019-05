Près de 24.000 personnes employées directement à Brussels Airport

Près de 24.000 personnes travaillent à Brussels Airport, pour 317 entreprises, selon une étude réalisée par l'Université de Louvain (KU Leuven) pour le centre de l'emploi de l'aéroport Aviato et présentée mardi. L'offre d'emploi y est en outre de 400 en moyenne, faisant de ce lieu un marché du travail unique et un puissant catalysateur de l'économie belge. La plupart des travailleurs proviennent de Flandre et les emplois y sont majoritairement à temps plein et au statut d'employé.