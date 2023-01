Trente lauréats viennent d'être désignés à la suite de l'appel à projets lancé en juillet dernier par les autorités wallonnes afin d'attribuer des "bourses coopératives" destinées notamment à soutenir les porteurs de projets coopératifs en facilitant leur démarche entrepreneuriale dans le secteur de l'économie sociale.

Un budget total de près de 1,9 million d'euros - soit de 38.000 à 78.000 euros par opérateur - a été dégagé pour mener à bien chaque projet, indique lundi la ministre wallonne de l'Action sociale, Christie Morreale. Ces bourses, attribuées dans le cadre du plan de relance régional, permettront entre autres d'aider les coopératives nouvellement créées à stabiliser leur modèle économique tout en développant leur offre de produits et services; de soutenir les sociétés coopératives agréées souhaitant se diversifier ou encore de participer à la transformation d'entreprises (d'économie sociale ou non) vers le modèle coopératif ou la reprise d'entreprise par les travailleurs en partenariat. "Ce premier appel à projets ciblant l'entrepreneuriat coopératif veut contribuer à développer une politique économique durable. Il témoigne aussi de la volonté des porteurs de projets de lancer leur entreprise d'économie sociale et donne davantage de sens sociétal aux actions menées, en plus de créer de l'emploi", a commenté la ministre Morreale (PS) dans un communiqué. Pour rappel, le secteur de l'économie sociale compte 6.328 entreprises près de 154.000 emplois en Wallonie.