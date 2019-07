Sur les trois premiers mois de l'année, les crédits octroyés par les banques belges aux entreprises ont marqué un nouveau record: 159,5 milliards d'euros. Sur une base annuelle, cela représente une augmentation de 4,9%, révèle mercredi la fédération belge du secteur financier Febelfin. Le nombre de crédits accordés a toutefois diminué de 2,8%.

Les entreprises ont globalement moins sollicité les banques et ont demandé 1,1% de crédits de moins au premier trimestre 2019 qu'à la même période en 2018. Le montant correspondant a même diminué de 12,7%. Cette évolution trouve principalement son explication dans le montant total exceptionnellement élevé des crédits demandés en 2018.

Les entreprises, qui contractent en outre de plus en plus de prêts à long terme, ont indiqué qu'elles rencontraient moins de freins au crédit que par le passé. Le degré de refus pour le premier trimestre 2019 est - par rapport à tous les premiers trimestres - au niveau le plus bas depuis le début des mesures en 2009.