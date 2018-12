Près d'un million de PME en Belgique en 2017

En 2017, la Belgique comptait 940.440 PME soit une hausse de 4% par rapport à l'année précédente, indique lundi le Tableau de bord des PME et des entrepreneurs indépendants, présenté par le SPF Economie et le ministre des Indépendants et PME, Denis Ducarme.