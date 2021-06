Le nouveau conseil d'administration de l'aéroport de Charleroi (BSCA) a tenu jeudi après-midi sa première séance. Celle-ci a été l'occasion pour les actionnaires, présents également, de signer l'avenant à la convention d'actionnaires reprenant les accords en termes de refinancement de la structure et de gouvernance.

Depuis la crise sanitaire, qui a très fortement ralenti l'activité aéronautique, BSCA affronte des difficultés financières. Au cours des derniers mois, ses responsables ont négocié plusieurs augmentations de capital et un "oubli" de créances. Le tout pour un montant de quelque 40 millions d'euros.

Cet effort se répartit entre actionnaires privés et publics: un peu plus de 20 millions d'euros pour les premiers ; un peu moins de 20 millions d'euros pour les seconds.

C'est Gilles Samyn qui assurera les fonctions de président du conseil d'administration.

Depuis la crise sanitaire, qui a très fortement ralenti l'activité aéronautique, BSCA affronte des difficultés financières. Au cours des derniers mois, ses responsables ont négocié plusieurs augmentations de capital et un "oubli" de créances. Le tout pour un montant de quelque 40 millions d'euros. Cet effort se répartit entre actionnaires privés et publics: un peu plus de 20 millions d'euros pour les premiers ; un peu moins de 20 millions d'euros pour les seconds. C'est Gilles Samyn qui assurera les fonctions de président du conseil d'administration.