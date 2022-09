L'étoile montante du paysage audiovisuel francophone, LN24, effectue sa première rentrée au sein du groupe IPM, éditeur de La Libre, de la DH et de Paris Match Belgique.

Désormais dirigé par Emmanuel Tourpe, ex-RTBF et ex-Arte, le petit poucet entend consolider sa place de "première chaîne" d'information continue en Belgique francophone. Plus de contenus, plus de synergies, plus de visibilité médiatique: c'est le pari pris par la nouvelle structure de direction de ce média dont l'audace fut grande depuis sa naissance, en septembre 2019, mais dont l'endettement a nécessité cette intégration dans l'un des grands groupes de Belgique francophone. Pour sa première au sein d'IPM, LN24 étend sa voilure puisqu'elle reprend la fréquence de sa consoeur DH radio: un projet de longue date qui avait été freiné... par IPM. "Plus qu'une filiation, c'est un véritable mariage entre DH Radio et LN24 qui s'est opéré", souligne Emmanuel Tourpe. Ligne de conduite: un mélange de musique et de news. Une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, LN24 recevra aussi en cette rentrée une aide publique de 500.000 euros promise en octobre 2021 et confirmée par le ministre-président Pierre-Yves Jeholet (MR) pour "faire rayonner les compétences de la Fédération Wallonie-Bruxelles".