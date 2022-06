C'était annoncé, c'est confirmé: la marque Polestar, propriété conjointe de Volvo et de sa maison mère chinoise Geely, lancera bien son premier SUV électrique haut de gamme l'an prochain.

Elle vient d'ailleurs de nous en livrer la première photo officielle. Ce Polestar 3 partagera sa plateforme avec le futur Volvo XC90, mais en étant typé plus sportif. Le modèle sera produit aux Etats-Unis, en Caroline du Sud, mais aussi en Chine. Le constructeur annonce que ce SUV sera lancé dans un premier temps en version bimoteur (à quatre roues motrices) offrant une autonomie officielle de plus de 600 kilomètres.

Polestar nous promet également une conduite semi-autonome d'une grande précision grâce à un lidar très perfectionné et une collaboration avec Nvidia. La production du Polestar 3 débutera début 2023. Ensuite, Polestar prévoit de lancer trois nouvelles voitures en trois ans. Le constructeur compte aussi accroître sa présence sur au moins 30 marchés mondiaux d'ici la fin 2023.

