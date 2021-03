Le contraceptif oral combiné (COC) Estelle de la société liégeoise Mithra a été approuvé par les autorités de santé au Canada, où il sera commercialisé sous la marque "Nextstellis". Il s'agit de la première approbation mondiale pour ce contraceptif de nouvelle génération à base d'estetrol.

"Il s'agit du premier et seul produit contraceptif oral combiné (COC) basé sur l'oestrogène natif unique Estetrol (E4). L'E4 sera le premier COC à base d'un nouvel oestrogène commercialisé sur le marché canadien depuis plus d'un demi-siècle, et la seule alternative COC aux pilules COC à base d'éthinyl estradiol au Canada", annonce Mithra lundi dans un communiqué.

"Cette approbation, en plus d'être la première, est hautement symbolique, puisqu'elle survient en cette Journée internationale des femmes", ajoute le CEO de Mithra, Leon Van Rompay.

Le lancement commercial au Canada est prévu pour le milieu de l'été 2021. La nouvelle pilule contraceptive sera commercialisée par le partenaire canadien de Mithra, Searchlight Pharma.

Les révisions des agences réglementaires se poursuivent par ailleurs aux États-Unis et en Europe, avec des autorisations de mise sur le marché attendues au premier semestre de 2021.

L'annonce de Mithra était saluée par les investisseurs en Bourse. L'action de la société liégeoise progressait de plus de 8%, lundi peu après 10h, à 21,60 euros.

