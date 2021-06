La société de centres de données LCL a repris celui d'Engie Solutions situé à Gembloux (province de Namur), via l'acquisition de Cofely Data Solutions SA, annonce-t-elle mardi. C'est la première incursion de cette entreprise en Wallonie.

Le centre wallon est idéalement situé et dispose de beaucoup d'espace disponible aux alentours pour de futurs élargissements, relève LCL.

Le parc solaire du même site, qui fournit de l'énergie au centre de données, fait également partie de l'acquisition, dont le montant n'a pas été divulgué, tout comme les quatre membres du personnel du centre de données d'Engie Solutions. L'équipe de LCL compte à présent 37 personnes.

L'infrastructure IT d'Engie est et restera implantée dans ce centre de données. Rien ne change pour les différents clients qui y sont hébergés, assure LCL.

Il s'agit du cinquième centre de données de LCL sur le marché belge, après Alost, Anvers, Diegem et Huizingen, et de sa deuxième acquisition. Elle fait suite à celle du site d'Atos à Huizingen en avril 2020.

Les deux partenaires ont par ailleurs également conclu un accord de collaboration prévoyant la possibilité pour Engie Solutions de construire de nouveaux centres de données pour LCL.

Le centre wallon est idéalement situé et dispose de beaucoup d'espace disponible aux alentours pour de futurs élargissements, relève LCL. Le parc solaire du même site, qui fournit de l'énergie au centre de données, fait également partie de l'acquisition, dont le montant n'a pas été divulgué, tout comme les quatre membres du personnel du centre de données d'Engie Solutions. L'équipe de LCL compte à présent 37 personnes. L'infrastructure IT d'Engie est et restera implantée dans ce centre de données. Rien ne change pour les différents clients qui y sont hébergés, assure LCL. Il s'agit du cinquième centre de données de LCL sur le marché belge, après Alost, Anvers, Diegem et Huizingen, et de sa deuxième acquisition. Elle fait suite à celle du site d'Atos à Huizingen en avril 2020. Les deux partenaires ont par ailleurs également conclu un accord de collaboration prévoyant la possibilité pour Engie Solutions de construire de nouveaux centres de données pour LCL.