Dès la rentrée académique 2022-2023, la Vrije Universiteit Brussel (VUB) ouvrira une formation de bachelier en intelligence artificielle (IA).

Primeur pour la Flandre et même la Belgique: dès la rentrée académique 2022-2023, la Vrije Universiteit Brussel (VUB) ouvrira une formation de bachelier en intelligence artificielle (IA) avec, au menu...

Primeur pour la Flandre et même la Belgique: dès la rentrée académique 2022-2023, la Vrije Universiteit Brussel (VUB) ouvrira une formation de bachelier en intelligence artificielle (IA) avec, au menu, un mélange unique de matières Stem (Science, Technology, Engineering, Mathematics) et humaines: cognition, linguistique, droit et éthique. Une attention toute particulière sera prêtée au rôle de l'IA dans la société. A plusieurs reprises, déjà, la VUB a joué un rôle de pionnier dans le développement de nouvelles formations. "Nous voulons faire de même en matière d'intelligence artificielle", a expliqué le recteur ad interim Jan Danckaert en soulignant combien cette nouvelle formation répondait à un réel besoin sur le marché du travail. La VUB possède une indéniable expérience en la matière. C'est sous son autorité que le professeur Luc Sels ouvrit le premier laboratoire d'Europe continentale dédié à l'intelligence artificielle, en 1983.