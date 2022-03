V-Bio Ventures a annoncé la finalisation d'un tour de table de 80 millions d'euros de sa société de portefeuille Precirix NV. Le financement a été co-mené par INKEF Capital, Jeito Capital et Forbion.

Precirix est une société biopharmaceutique privée au stade clinique fondée en 2014 en tant que spin-off de la VUB, dédiée à l'extension et à l'amélioration de la vie des patients atteints de cancer en concevant et en développant des produits radiopharmaceutiques de précision, utilisant des anticorps mono-domaines camélidés marqués avec des radio-isotopes.

"Nous sommes ravis d'annoncer cette étape importante et sommes reconnaissants du solide soutien des investisseurs. L'ajout d'Inkef, Jeito et Forbion, trois fonds de capital-risque de premier plan dans le secteur de la santé, renforce considérablement notre base d'actionnaires internationaux", a déclaré Ruth Devenyns, CEO de Precirix. "Cet investissement permettra à Precirix d'accélérer sa trajectoire de croissance et de valider et d'élargir davantage sa plateforme technologique."

La technologie de Precirix réuni plusieurs caractéristiques uniques et facilite le développement d'anticorps "single domain" pour plusieurs cibles cellulaires, marqués avec des radio-isotopes . Le principal produit candidat de la société, CAM-H2, fait actuellement l'objet d'une étude clinique de phase I/II pour le traitement du cancer du sein et du cancer gastrique métastatique et HER2-positif. L'étude permet également l'inclusion de patients atteints de métastases cérébrales, une population ayant un besoin urgent d' une thérapie efficace. Les images radiographiques initiales donnent confiance dans le potentiel du CAM-H2 pour le traitement de cette population. A ce moment, la deuxième cohorte de patients est traitée par une dose plus élevée, à la suite d'un examen positif du Comité d'examen de la sûreté.

Precirix est une société biopharmaceutique privée au stade clinique fondée en 2014 en tant que spin-off de la VUB, dédiée à l'extension et à l'amélioration de la vie des patients atteints de cancer en concevant et en développant des produits radiopharmaceutiques de précision, utilisant des anticorps mono-domaines camélidés marqués avec des radio-isotopes. "Nous sommes ravis d'annoncer cette étape importante et sommes reconnaissants du solide soutien des investisseurs. L'ajout d'Inkef, Jeito et Forbion, trois fonds de capital-risque de premier plan dans le secteur de la santé, renforce considérablement notre base d'actionnaires internationaux", a déclaré Ruth Devenyns, CEO de Precirix. "Cet investissement permettra à Precirix d'accélérer sa trajectoire de croissance et de valider et d'élargir davantage sa plateforme technologique."La technologie de Precirix réuni plusieurs caractéristiques uniques et facilite le développement d'anticorps "single domain" pour plusieurs cibles cellulaires, marqués avec des radio-isotopes . Le principal produit candidat de la société, CAM-H2, fait actuellement l'objet d'une étude clinique de phase I/II pour le traitement du cancer du sein et du cancer gastrique métastatique et HER2-positif. L'étude permet également l'inclusion de patients atteints de métastases cérébrales, une population ayant un besoin urgent d' une thérapie efficace. Les images radiographiques initiales donnent confiance dans le potentiel du CAM-H2 pour le traitement de cette population. A ce moment, la deuxième cohorte de patients est traitée par une dose plus élevée, à la suite d'un examen positif du Comité d'examen de la sûreté.