Pourquoi Zipcar va finalement rester à Bruxelles... et changer de nom

La marque Zipcar restera la référence jusqu'à l'été avant que les voitures partagées ne prennent la couleur rouge de l'entreprise belge. Mais le changement de propriétaire apportera d'autres nouveautés: Poppy ajoutera à la flotte quelques centaines de scooters et de trottinettes partagés sur les pavés bruxellois et à Anvers, où elle est déjà active et compte 350 voitures, 25 scooters électriques et plus de 20.000 utilisateurs.

Ravi de l'annonce, le ministre bruxellois de la Mobilité Pascal Smet souligne que "les études internationales montrent qu'il n'y a pas de solution 'one-size-fits-all' en terme de mobilité; l'approche multi-véhicule de Poppy est unique et très intéressante à cet égard".