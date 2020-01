L'arrêt de DriveNow à Bruxelles et à Londres reflète la difficulté à rentabiliser des services de mobilité alternative sans subsides ou "venture capitalists" optimistes.

La trêve des confiseurs est aussi l'occasion d'annoncer de mauvaises nouvelles. Ainsi, le service de voitures partagées DriveNow a informé ses utilisateurs de sa fermeture, à Bruxelles, le 29 février prochain. Il s'agit d'un ajustement effectué par Share Now, filiale commune de Daimler et BMW, où ont été regroupées les activités de mobilité alternatives des deux constructeurs, respectivement Car2Go et DriveNow. Share Now a aussi décidé de cesser ses activités à Londres, Florence, aux Etats-Unis et au Canada, estimant que l'usage y était ins...