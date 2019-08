La société californienne perd de l'argent. Beaucoup d'argent. Au second trimestre de cette année, Uber enregistre une perte de 5,2 milliards de dollars. Alors que celle-ci s'élevait à 1,8 milliard pour l'ensemble de l'année 2018, cette chute vertigineuse était attendue suite à l'introduction en Bourse en mai dernier, qui a entraîné une rémunération des salariés de 3,9 milliards. L'entreprise fera-t-elle un jour des profits ?

Le modèle économique d'Uber, calqué sur celui de toutes les autres start-up, a connu une croissance exponentielle et très rapide dû à des investissements massifs, qui lui ont permis de pratiquer facilement des économies d'échelle. Malgré ça, les prix très attractifs (comprenez, très bas) proposés par l'entreprise ne lui permettent toujours pas aujourd'hui d'entrevoir la rentabilité. L'équilibre financier des start-up de mise en relation reste précaire et fragile. Et Uber ne fait pas exception à la règle.

