Pourquoi la Silicon Valley ne fait plus rêver

L'année qui s'ouvre marquera le 80e anniversaire de la toute première start-up de la Silicon Valley. En 1939, Bill Hewlett et David Packard fondèrent leur société dans un garage aux environs de l'université Stanford. Depuis, leur succès a insufflé à une génération d'entrepreneurs l'envie d'inventer et de créer envers et contre tout. Aujourd'hui, ce garage est un monument historique de Californie. Mais ce qu'il représente - un endroit pas cher où bricoler et monter sa boîte dans la Silicon Valley - est aussi en train de se transformer en souvenir du passé.

...