Pourquoi la cuisine reste un secteur alléchant

Les livres et les programmes culinaires sont à la mode. Les fabricants belges de cuisines le remarquent également à leur niveau. Tout en faisant front face aux machines de guerre allemandes entièrement automatisées et autres géants du secteur. Quant à la vente en ligne de cuisines, elle n'affecte pas non plus les magasins spécialisés. "Nos clients veulent sentir, toucher et tester nos cuisines."