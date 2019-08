Pourquoi l'homme le plus riche du Royaume-Uni a investi massivement dans le football français

Maxime Defays Journaliste

La plus grande fortune britannique et patron de la société spécialisée dans les produits pétroliers et pétrochimiques Ineos Jim Ratcliffe vient de racheter le club de football français de l'OGC Nice. Impôts, passion pour le sport ou encore "sportwashing" : les raisons de cet investissement sont multiples. Tour d'horizon.

© Reuters

Cent millions. Voilà la somme record déboursée pour le rachat d'un club de football français, en l'occurrence l'OGC Nice. L'heureux nouveau propriétaire se nomme Jim Ratcliffe, 66 ans et première fortune britannique. Le fondateur et PDG de la société Ineos, une compagnie active dans le secteur du pétrole et la pétrochimie, n'est pas à son coup d'essai en termes d'investissements dans le monde sportif : en novembre 2017 déjà, Ineos et Ratcliffe s'offrent le club suisse du FC Lausanne, avant de marquer un grand coup au printemps 2019 en mettant la main sur l'équipe cycliste Sky. Cette dernière, qui a remporté à plusieurs reprises des grands tours, grâce à Bradley Wiggins, Chris Froome ou encore Geraint Thomas notamment, porte aujourd'hui le nom de l'entreprise britannique. Encore récémment, elle s'est distinguée par une nouvelle victoire finaleau Tour de France de cette année,avec le triomphe d'Egan Bernal.

...

Vous souhaitez continuer à nous lire? Lisez 3 articles gratuits par mois Je m'enregistre Je suis déjà enregistré Vos avantages en tant qu’abonné: Vous avez un accès via le site web et via l’app à la version numérique des magazines Trends-Tendances (F/N), Le Vif/L’Express, Sportmagazine (F/N) et Knack

Vous avez un accès complet 24/7 aux sites web des 6 magazines avec la zone+ (exclusivement pour les abonnés) et les archives (jusqu’à 20 ans en arrière)

Vous avez un accès digital pour jusqu’à 3 appareils simultanément afin que les membres de votre famille puissent profiter avec vous (à la maison ou en chambre d’étudiant) Je prends un abonnement Je suis déjà abonné ×