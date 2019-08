L'homme le plus riche du monde a l'intention va vendre chaque année des parts de son entreprise pour pouvoir financer son projet Blue Origin.

1,8 milliard de dollars, c'est la valeur totale des actions vendues par l'homme le plus riche du monde et patron d'Amazon, Jeff Bezos, de lundi à mercredi, explique Le Figaro. Cette initiative, précédemment annoncée, a pour but de financer Blue Origin, son projet de voyages dans l'espace. Jeff Bezos prévoit de vendre chaque année pour 1 milliard de dollar d'actions, réduisant ainsi sa participation dans le géant du commerce en ligne, toujours évaluée, tout de même, à 110 milliards.

Annoncée dans des avis financiers, cette vente montre aussi que l'ex-femme du milliardre MacKenzie Bezos est devenue la deuxième plus importante actionnaire individuel du groupe, soit 37 milliards d'euros, qui provient de l'accord du divorce trouvée entre elle et son ex-mari.