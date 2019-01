Pourquoi Carrefour mise sur la "blockchain"

Opération transparence chez Carrefour ! Depuis ce début d'année, l'enseigne de grande distribution appose un code QR sur ses produits labellisés " Porc d'antan ". En le scannant à l'aide de leur smartphone, les clients découvrent toute une série d'informations liées, notamment, à la traçabilité de la viande. Où l'animal est-il né ? Par où est-il passé ? Quel a été son régime alimentaire et dans quelles conditions a-t-il vécu ? Les consommateurs sont également informés du lieu et de la date d'abattage. " Ils peuvent ainsi savoir avec qui nous travaillons, explique Pascal Léglise, directeur qualité et responsabilité sociale de Carrefour Belgique. Il s'agit d'informations dont nous disposons en interne depuis longtemps, mais que nous décidons à présent de rendre accessibles afin de renforcer la confiance des consommateurs dans les produits qu'ils achètent. " Ces derniers ont également la possibilité d'envoyer, via le code QR, des commentaires sur tel ou tel produit en particulier.

