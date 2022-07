La saison des soldes d'été a démarré de manière encourageante ce vendredi, selon le Syndicat neutre pour indépendants. La météo a favorisé la fréquentation des magasins et artères commerçantes, se réjouit le SNI.

Les soldes d'été ont démarré et en ce premier jour, un nombre "impressionnant" de familles se sont lancées dans la chasse aux bonnes affaires, affirme le Syndicat. "Malgré deux années très difficiles et la crainte (des prix) de l'énergie et de l'inflation, les détaillants envisagent les soldes d'été de manière positive", ajoute le SNI sur base d'une enquête auprès de 150 commerçants.

Malgré un chiffre d'affaires légèrement supérieur à celui de l'année dernière, il reste encore beaucoup en stock, soit environ 40% pour 7 détaillants sur 10, poursuit-on.

La moitié des détaillants interrogés assuraient qu'ils débuteraient dès ce vendredi par une réduction de 30%. Certains comptaient même déjà aller jusqu'à 70%.

Après ce début jugé encourageant, les commerçants s'attendent donc à un premier week-end "chargé", conclut le SNI.

