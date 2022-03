Färm, le réseau coopératif bio belge, annonce sa fusion avec Ekoplaza, un groupe familial bio derrière laquelle on retrouve notamment le grossiste Biofresh.

Ce rapprochement devrait permettre aux deux entreprises de devenir un acteur majeur dans le paysage de la vente au détail de produits alimentaires biologiques sur l'ensemble du territoire belge.

Une fusion qui tombait sous le sceau du bon sens pour Alexis Descampe et Lionel Wauters, les deux co-fondateurs de Färm : "Nous partageons les mêmes valeurs, les mêmes convictions. Alors que nous sommes actifs à Bruxelles et en Wallonie, Ekoplaza l'est principalement en Flandre. Ensemble, nous pouvons toucher tous les Belges et apporter une réelle valeur ajoutée aux consommateurs bio".

Même son de cloche auprès du directeur de Biofresh qui s'attend à un renforcement du cecteur bio en Belgique grâce à cette fusion. "Cette collaboration s'inscrit parfaitement au sein de la vision de Biofresh de défendre le marché 100% spécialisé et indépendant, soutient Luc Dossche. Ensemble, nous pouvons avoir un plus grand impact sociétal. En tant que leader du marché bio, nous pouvons en outre bénéficier directement des avantages d'échelle dans le domaine de la technologie, de la logistique et des achats, et en faire bénéficier nos clients indépendants. C'est aussi une bonne nouvelle pour nos producteurs qui pourront distribuer plus largement encore leurs produits bio et locaux. Ensemble, nous sommes plus forts."

Leur objectif commun est désormais de hisser toujours plus haut les standards du bio.

