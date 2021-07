PostNL va ouvrir deux centres de tri et de distribution "de haute technologie" en Belgique en 2022, annonce vendredi l'entreprise postale néerlandaise dans un communiqué. Deux nouveaux dépôts de colis ouvriront également en septembre prochain.

PostNL veut profiter de l'essor du commerce en ligne en Belgique, fortement porté par les confinements imposés durant la pandémie, pour s'étendre en Belgique. Deux nouveaux dépôts de colis vont ouvrir à la rentrée, d'une superficie totale de 18.000 mètres carrés, à Oevel (province d'Anvers) et Desteldonk (Flandre orientale). Ils doivent permettre d'ajouter 300 trajets supplémentaires par jour, du lundi au samedi, "ce qui signifie la possibilité de livrer des dizaines de milliers de colis supplémentaires chaque jour", souligne, dans un communiqué, le directeur général de PostNL en Belgique, Rudy Van Rillaer.

L'entreprise néerlandaise dispose déjà de sept dépôts en Belgique : à Saint-Nicolas, Ardooie, Namur, Vilvorde, Wommelgem, Saint-Trond et Malines.

Un premier centre de tri et de distribution "de haute technologie" ouvrira aussi début 2022 à Willebroek. Un deuxième sera construit en Flandre orientale et devrait ouvrir au deuxième semestre 2022.

Des centaines d'emplois devraient être créés grâce à l'ouverture de ces dépôts et centres de tri, selon PostNL.

