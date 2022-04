PostNL dit lundi déplorer le maintien en prison du CEO Rudy Van Rillaer et du responsable des opérations John de Bruin. L'entreprise postale néerlandaise attend les suites du dossier et indique continuer à soutenir ses hauts responsables.

Ce lundi, l'auditorat du travail d'Anvers a introduit un appel contre la décision de la chambre du conseil de Malines de libérer sous conditions Rudy Van Rillaer. La libération sans conditions de John de Bruin, décidée vendredi par la chambre, est également suspendue à la suite de cet appel. La libération du troisième suspect n'a fait l'objet d'aucun recours.MM. Van Rillaer et De Bruin resteront donc en détention au moins 14 jours de plus, jusqu'à ce que la chambre des mises en accusation réexamine l'affaire. Van Rillaer et De Bruin, ainsi que le responsable du dépôt de Willebroek, ont été arrêtés mardi par le juge d'instruction pour suspicion dans un dossier relatif à une organisation criminelle et à un trafic d'êtres humains. Les conditions imposées aux sous-traitants seraient telles que ceux-ci n'ont d'autre choix que d'enfreindre la loi pour faire livrer leurs colis.