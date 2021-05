Le géant américain des télécommunications AT&T pourrait annoncer lundi la fusion de sa filiale WarnerMedia, propriétaire de CNN et HBO, avec le groupe de médias Discovery, qui possède entre autres la chaîne Eurosport, selon la presse américaine dimanche.

La nouvelle entité devrait être détenue par AT&T et par Discovery, selon ces informations, mais aucun détail n'a été dévoilé.

Contactés par l'AFP, ni AT&T et WarnerMedia, ni Discovery, n'avaient répondu dimanche.

La transaction pourrait créer un géant à même de concurrencer Netflix et Disney +, qui ont vu leur nombre d'abonnés bondir avec le confinement.

Le ralentissement de la croissance de la plateforme de streaming de l'empire Disney entre janvier et mars avait cependant inquiété les investisseurs et fait plonger l'action du groupe la semaine passée.

AT&T avait racheté en 2018, pour 80 milliards de dollars, Time Warner, rebaptisé ensuite WarnerMedia, qui est propriétaire d'HBO, des studios Warner Bros et de chaînes câblées comme CNN.

Discovery possède des chaînes dans 220 pays, selon son site internet.

WarnerMedia a réalisé un chiffre d'affaires net de 30,4 milliards de dollars en 2020, et Discovery de 10,7 milliards.

