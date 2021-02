VW songe à faire entrer Porsche en Bourse.

Ce n'est pas la première fois qu'on en parle mais face à l'envolée de Tesla, la rumeur a pris du poids: VW songe à faire entrer Porsche en Bourse. Un sujet très sensible dans le groupe où toutes les décisions doivent être validées par les syndicats, le land de Basse-Saxe et les familles Porsche et Piëch. L'idée du CEO Herbert Diess serait d'introduire en Bourse 25% du capital de Porsche. L'argent récolté permettrait au groupe de financer son virage électrique. Selon les experts, Porsche pourrait être valorisé aux alentours des 100 milliards d'euros, soit beaucoup plus que le groupe tout entier. Daimler serait tenté de faire de même en scindant ses activités autos et camions.